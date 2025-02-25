Следователи в Новороссийске заинтересовались причиной затопления научного судна

Доследственная проверка установит обстоятельства затопления маломерного судна «Ашамба» в акватории порта Новороссийска. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Доследственную проверку проводит Краснодарский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК РФ. Научно-исследовательское судно (НИС) «Ашамба» затонуло в акватории Черного моря у причала № 58 яхт-клуба «7 Футов» 22 февраля 2025 года. Предварительная причина – неблагоприятные погодные условия, вследствие которых произошло обледенение судна.

Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего»,— уточнили в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что собственник маломерного научно-исследовательского судна, которое принадлежащее институту океанологии им. Ширшова, планирует установит боны для предотвращения возможного загрязнения из-за дизтоплива на борту. В настоящий момент загрязнения акватории не наблюдается.

Алена Воробьева