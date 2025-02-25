Морской кафедральный собор в Новороссийске впишут в концепцию Малой Земли

Облик фасада Морского кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца обсудили в Новороссийске представители епархии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, строители уже завершили возведение железобетонных конструкций, выполнили кирпичную кладку. Решение по внешнему облику фасада храма предстоит разработать в ходе строительных работ. Возведение собора ведется на Малой Земле.

«К этому вопросу подошли особенно внимательно, каждый элемент фасада выполняет не только свою основную функцию, но и несет огромный смысл. Внешний вид собора должен гармонично сочетаться с общей концепцией прилегающего пространства»,— рассказал господин Кравченко.

Строительство Морского кафедрального собора в Новороссийске началось в 2021 году на месте закладного камня, который в 2014 году освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Завершение строительства храма запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Алена Воробьева