Работы на энергосетях в Борисовке под Новороссийском завершены

Восстановление электроснабжения в селе Борисовка из-за непогоды и нагрузки на электросети завершено. Об этом на аппаратном совещании в администрации города-героя рассказал заместитель директора филиала Новороссийск Электросети Олег Василенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, в селе Борисовка активно идет установка дополнительных трансформаторных подстанций. Рост нагрузок превысил возможности электросетей.

«В 2025 году внесем корректировки в ремонтную программу. На первый план вынесем разукрупнение перегруженных трансформаторных подстанций и участков воздушных линий, чтобы предотвратить повреждения оборудования и частых отключений из-за защиты от перегруза»,— отчитался господин Василенко

По информации от диспетчера, восстановительные работы в селе Борисовка завершены. Подключение ожидается в ближайшее время. Также для бесперебойной работы восстановленной электросети ремонтникам может понадобиться дополнительный ресурс в виде мощностей с питающего центра Гайдук-Тяговое (собственность ОАО РЖД). С просьбой о содействии в этом Олег Василенко обратился лично к главе Новороссийска Андрею Кравченко во время аппаратного совещания. В свою очередь, мэр города-героя обещал подключить все возможные ресурсы в интересах жителей.

Отключение электроснабжения в поселке Борисовка под Новороссийском оставило без света 900 человек еще 21 февраля. Все это время коммунальщики устраняли аварию. Накануне, 24 февраля, в ДК «Кубань» возле администрации Приморского района для оставшихся без света и тепла жителей Борисовки открыли пункт временного размещения на 168 человек.

Алена Воробьева