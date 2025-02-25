Строительство школы на Котанова в Новороссийске идет с отставанием от графика

Строительство школы на улице Котанова в Новороссийске идет с отставанием от графика по устройству каркаса здания из монолитного железобетона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ход строительства работ соцобъекта мэр Новороссийска проверил во время объезда Южного внутригородского района. Он отметил, что строители отстают от графика выполнения работ по устройству каркаса здания из монолитного железобетона.

«Для ускорения сроков привлечены субподрядные организации. Работа на объекте ведется в круглосуточном режиме»,— заверил господин Кравченко.

К строительству школы на 1,5 тыс. мест по улице Котанова в Южном районе Новороссийска приступили в 2024 году в рамках концессионных соглашений. Генеральным подрядчиком является ООО «АнтейСтрой-Инвест». Здание школы общей площадью более 36,7 тыс. кв. м спроектировано с учетом современных стандартов. Срок сдачи объекта по плану – 31 декабря 2025 года.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что строительство еще одной новой школы на 1,1 тыс. мест на улице Красина идет по графику. Сейчас на восьми блок-секциях будущей школы в Приморском районе Новороссийска завершаются монолитные работы.

Вячеслав Рыжков