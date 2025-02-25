Возобновить строительство Дворца спорта «Черноморский» планируют в этом году

Власти Новороссийска планируют возобновить строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» в этом году. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы администрации города-героя Андрей Тараскин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, Дворец олимпийских видов спорта «Черноморский» получил положительное заключение государственной экспертизы скрорректированной проектной документации в декабре 2024 года. Объект был предложен к включению в перечень на софинансирование из бюджета Краснодарского края. В случае положительного решения возможно возобновление строительства Дворца олимпийских видов спорта.

Администрация Новороссийска расторгла контракт с компанией, которая должна была завершить строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский», в июле 2024 года из-за срыва сроков работ.

Дворец спорта на проспекте Ленина начали строить еще в 2009 году. Сдать объект в эксплуатацию планировали к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Сроки неоднократно переносились.

Муниципальный контракт с последним подрядчиком был заключен в декабре 2022 года. Стоимость работ оценивалась в 1,44 млрд руб. В случае положительного заключения на скорректированную проектную документацию в марте 2025 года будет определен новый подрядчик.

Дворец спорта рассчитан на единовременное пребывание более 600 спортсменов. Проект предусматривает ледовые арены, площадки для мини-футбола, гандбола, теннисные корты, залы для занятий гимнастикой и борьбы, бассейн, трибуны на 2,7 тыс. мест.

Алена Воробьева