Учреждения культуры в Новороссийске оснастят оборудованием на 16,3 млн рублей

На оснащение учреждений культуры современным оборудованием в Новороссийске в 2025 году направят 16,3 млн руб. Об этом на аппаратном совещании в администрации города-героя рассказал начальник управления культуры Новороссийска Сергей Шептий.

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По его словам, в 2025 году на оснащение учреждений культуры современным оборудованием будет направлено 16,3 млн руб. Средства получат городской театр, Дом культуры станицы Раевской и детская библиотека в селе Мысхако.

В рамках реализации национального проекта «Семья» на базе библиотеки им. П.А. Павленко за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в размере 9,8 млн руб. будет создана модельная библиотека. На эту сумму запланированы капитальный и текущий ремонты, новая мебель, интерактивное оборудование, пополнение книжного фонда. Открытие модельной библиотеки запланировано ко Дню города.

Также в июне 2025 года в Новороссийске завершатся работы по проектированию капитального ремонта здания Планетария им. Ю.А. Гагарина. Завершится ремонт фасада детской школы искусств им. Гергиевой.

Запланированы ремонт фасада и кровли детской музыкальной школы №1 им. Данини, а также ремонтные работы в Детской школе искусств ст. Раевской. В библиотеке им. Баллиона завершат проект ремонтно-реставрационных работ на фасаде и кровле.

Совместно с управлением строительства продолжится работа по реализации крупных проектов: строительства культурно-эстетического центра детей и молодежи в с. Южная Озереевка, прохождение экспертизы проекта строительства клуба в с. Борисовка и проектирование реконструкции Дома культуры с. Гайдук.

Алена Воробьева