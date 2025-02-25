Педагог из Новороссийска завоевала серебро на Чемпионате мира по каратэ в Японии

Педагог дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи имени Н.И. Сипягина в Новороссийске завоевала награду на Чемпионате мира по киокушинкай каратэ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Соревнования проходили с 22 по 24 февраля в японских городах Сендай и Фукуока. Педагог Ксения Судникович приняла участие в Чемпионате мира по киокушинкай каратэ в составе сборной России в японском городе Фукуока. Она заняла второе место и стала серебряным призером в категории ката.

«Поздравляю Ксению Валерьевну с выдающимся результатом и высокой оценкой её упорного труда на мировой арене. Желаю не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед!»,— написал в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

В состав сборной России также вошли учащиеся объединения каратэ Маргарита Шалыгина и София Климина, которых подготовил педагог Дворца творчества детей и молодежи Валерий Судникович.

Алена Воробьева