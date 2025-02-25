«Встали и пошли трудиться»: мэр Новороссийска отправил глав районов чистить снег

Глава города Новороссийска Андрей Кравченко раскритиковал глав районов города-героя за подход к уборке снега. Работу обсудили в ходе аппаратного совещания в администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По словам мэра, в заснеженном городе он не везде увидел ответственность и человеческий подход. В городе-герое не расчищены от снега тротуары, главы не реагируют.

«Главам вообще сейчас здесь делать нечего – берете инструменты в руки и идете лично трудиться. Прямо сейчас встали и пошли трудиться, я не могу понять, непонятно сказал, что ли?», — заявил господин Кравченко.

После такого призыва мэра Новороссийска несколько участников совещания встали со своих мест и покинули зал. К 12:30, по словам мэра, чиновники должны были предоставить отчет о проделанной работе. После этого в Telegram-канале МЦУ Новороссийска появились 16 постов с фотографиями расчищенных от снега тротуаров «в поддержку инициативы главы города-героя», в том числе, сотрудниками администраций и предпринимателями.

Единственный, чью работу мэр отметил положительно – глава Приморского района Евгений Зурабян. По словам господина Кравченко, он справляется со своими обязанностями лучше других.

Из-за минусовой температуры и снега в Новороссийске до 17:00 25 февраля 2025 года действует режим «Повышенная готовность». Аварийные бригады и дорожные службы работают в усиленном режиме.

Алена Воробьева