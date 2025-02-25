Проблемные кредиты вписывают в план

Проблемные долги компаний в этом году вырастут и повлияют на прибыль банков. Это прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА». По оценкам аналитиков, кредитная активность бизнеса и населения в 2025-м замедлится из-за высоких ставок, сокращения льготной поддержки, а также жесткого регулирования в розничном секторе от Центробанка.

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Проблемные долги, по оценкам «Эксперт РА», будут расти и у граждан, и у компаний. Поэтому банкам придется нарастить резервы под возможные потери. Стоимость риска в розничном сегменте вырастет не так значительно, на 0,2%. В корпоративном же она будет ощутимо дороже, рассказала директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина: «У корпоративных заемщиков достаточно большой объем долга. Основная часть привлечена под плавающие ставки, поэтому по мере того, как ключевая ставка росла, их долговая нагрузка также увеличивалась. Не весь бизнес может без проблем для себя этот рост долга переварить, поэтому часть клиентов будет подвержена ухудшению финансового положения, что вызовет необходимость для банков формировать резервы по такой задолженности. Возможно, часть долга будет реструктуризирована, чтобы с помощью компромисса найти какое-то решение по урегулированию проблем у клиентов.

По этому году стоимость риска была чуть менее 1% по совокупному кредитному портфелю. Мы ожидаем, что в 2025-м этот показатель до 1,5% может вырасти.

В принципе текущий запас капитала большинства кредитных организаций позволит абсорбировать дополнительные расходы на резервы. Но это приведет к некоторому снижению финансового результата сектора, по нашим оценкам, по сравнению с 2024-м где-то до 3,4-3,6 трлн руб.».

Спрос на длинные кредиты со стороны бизнеса снижается, многие компании приостановили расширение и дорогие инвестпроекты, отметил гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Даже если ключевая ставка начнет снижаться во втором полугодии, то вряд ли нас может ожидать какая-то существенная разморозка динамики кредитования. Торможение началось еще в середине 2024-го и постепенно усиливалось. То есть если в первые шесть месяцев еще был рост по всем видам кредитования — малый и средний бизнес, крупные корпоративные займы, то уже в середине года начал притормаживаться крупный бизнес, потом МСП, а к концу 2024-го эта динамика существенно снизилась, даже скорее стала отрицательной.

Думаю, что в 2025-м нас действительно ожидает замедление кредитования по всем фронтам.

И на этом фоне, конечно же, будет также расти доля и просрочки, и проблемных кредитов. Мы видим снижение инвестиционной активности самих компаний-заемщиков и спроса на такие продукты, только если это не короткие займы, не торговые под оборотку, соответственно. Финансирование остается нужным на длинные кредиты. Среднесрочные займы, инвестиционные программы свернуты, и это тоже влияет на динамику запросов на такие инструменты».

По прогнозу «Эксперт РА», в этом году количество банков на российском рынке сократится, их станет меньше 300. Это произойдет за счет уже запущенных сделок слияния и поглощения, а также санкций со стороны ЦБ в отношении недобросовестных игроков. По итогам 2025-го на первую десятку кредитных организаций будет приходиться около 75% прибыли сектора.

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Елена Иванова