Новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов уволил двух своих заместителей

Сегодня, 13 февраля, пресс-служба российской госкорпорации «Роскосмос» сообщила об увольнении двух заместителей генерального директора компании Дмитрия Баканова — первого заместителя Андрея Ельчанинова и заместителя по перспективным программам и науке Александра Блошенко. В сообщении отмечается, что нынешние кадровые решения «направлены на адаптацию состава управленческой команды под актуальные цели и задачи отрасли». Отдельно указано, что господин Ельчанинов уволен «в связи с переходом на новое место работы», а господин Блошенко ушел в отставку «по соглашению сторон». Фигуры преемников остаются неизвестны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Помимо них в отставку отправлен руководитель головного научно-исследовательского института «Роскосмоса» АО «ЦНИИмаш» Сергей Коблов, теперь на этот пост назначен его заместитель Василий Титов. Также с должности был снят гендиректор НПО Лавочкина Дмитрий Яременко, временно исполняющим обязанности генерального директора назначен его заместитель Олег Кема, ранее курировавший создание и эксплуатацию автоматических космических комплексов.

6 февраля президент Владимир Путин своим указом уволил 68-летнего Юрия Борисова с должности гендиректора «Роскосмоса». Новым главой госкорпорации назначен 39-летний Дмитрий Баканов, работавший до этого в должности замминистра транспорта. Кремль объяснил отставку господина Борисова ротацией кадров. Господин Баканов стал самым молодым руководителем «Роскосмоса» в его истории.

Дмитрий Сотак