Польша поднимала истребители из-за действий дальней авиации РФ

Польша сегодня, 15 января, утром поднимала в воздух находящуюся на дежурстве пару истребителей в связи с действиями российской авиации на западе Украины, сообщило в соцсети X оперативное командование польских вооруженных сил.

«В связи с нанесением Российской Федерацией ударов по объектам, расположенным, в частности, на западе Украины, военная авиация начала действовать в нашем воздушном пространстве»,— говорится в пресс-релизе командования.

Польская армия также приводила в состояние наивысшей готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки. В 10:44 мск польские ВС отчитались, что маневры военной авиации завершены, нарушений воздушного пространства не зафиксировано.

Польша неоднократно поднимала в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России — в частности, это несколько раз происходило в сентябре 2024 года. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш говорил, что в 2025 году Варшава планирует поставить «мировой рекорд» по тратам на военные нужды: 4,7% своего валового внутреннего продукта.

Подробности — в материале «Ъ» «Всё Польше да больше».