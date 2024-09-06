Всё Польше да больше

В рамках проходящей сейчас в польском городе Кельцы выставки вооружений правительство республики подпишет с местными и иностранными компаниями контракты на сумму $515 млн. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, заявивший также, что в 2025 году Варшава планирует поставить «мировой рекорд» по тратам на военные нужды — 4,7% от своего валового внутреннего продукта. На самом деле в мире есть целый ряд стран, тратящих на оборону больше в процентах от ВВП, но для НАТО это действительно может стать рекордом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Польши (в центре: президент Анджей Дуда) собираются в ближайшем будущем активно закупать истребители, вертолеты, беспилотники, подлодки, а также иную технику и вооружения

Фото: Dominika Zarzycka / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Власти Польши (в центре: президент Анджей Дуда) собираются в ближайшем будущем активно закупать истребители, вертолеты, беспилотники, подлодки, а также иную технику и вооружения

Фото: Dominika Zarzycka / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

В польском городе Кельцы проходит крупная выставка вооружений с участием 769 компаний военно-промышленного комплекса из 35 стран. Мероприятие посетили и представители руководства страны, включая министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша, объявившего о планах правительства заключить на выставке несколько контрактов на $515 млн. По его словам, речь идет о сделках с «иностранными партнерами, в том числе из Испании и США, а также с Rosomak S.A. и Jelcz S.P. (польские производители.— “Ъ”)». Упомянутые польские компании производят среди прочего бронетранспортеры и военные грузовики.

Заявление о новых госконтрактах прозвучало на фоне главной новости, которой поделился Владислав Косиняк-Камыш: в следующем году Польша намерена потратить на военные нужды 4,7% своего ВВП, или $48,7 млрд.

«Абсолютный рекорд, рекорд мира, который установит Польша,— пообещал польский министр (цитата по "РИА Новости").— Это в основном деньги, которые предназначены на закупки как в польской, так и в иностранной оборонной промышленности». С «рекордом мира» глава Минобороны явно перегнул, поскольку есть страны, прежде всего на Ближнем Востоке, выделяющие на оборонные нужды и больше в соотношении с ВВП (см. инфографику), однако для НАТО это будет небывалый показатель.

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Расходы на оборону Польша постепенно наращивала все последние годы, однако резкий скачок она сделала в 2022–2023 годах, когда соответствующая статья бюджета увеличилась с $15,3 млрд до $31,5 млрд. В 2024 году польские власти планируют выделить на оборону еще больше — $41,5 млрд, что составит более 4% от ВВП и уже сделает Польшу по этому показателю номером один в НАТО.

Напомним, в 2014 году страны—члены Североатлантического альянса договорились тратить на оборону не менее 2% от своих ВВП, однако до сих пор не все 32 государства справились с этой задачей. Ожидается, что в 2024-м нужного показателя достигнут лишь 23 страны. Первые среди них — Польша (4,2%), США и Эстония (по 3,4%), Латвия (3,2%) и Греция (3,1%). Среди тех, кто не достиг целевого показателя,— Бельгия, Испания, Люксембург и Словения (по 1,3%), а также Канада (1,4%).

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что цель его правительства — создание «одной из крупнейших европейских армий».

Увеличение оборонного бюджета польские власти позиционируют как «элемент долгосрочной стратегии национальной безопасности, направленной на укрепление вооруженных сил страны перед лицом текущих геополитических вызовов». Главным своим вызовом власти Польши, активно поддерживающие Украину, считают политику России.

Как ожидается, польские власти в ближайшее время будут закупать среди прочего дополнительные истребители американского или европейского производства, учебные вертолеты и боевые вертолеты корабельного базирования, разведывательные и ударные беспилотники, а также подлодки. Как уточняет американское издание Defense News, из уже заключенных в этом году значимых контрактов большинство достались американским производителям. Среди них — июльский контракт на покупку 96 боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache на сумму $10 млрд, февральский контракт на покупку интегрированной системы боевого управления (Integrated Battle Command System, или IBCS) компании Northrop Grumman на сумму $2,5 млрд для синхронизации разрабатываемых Польшей средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также майский контракт на покупку у США четырех радарных систем раннего предупреждения на базе аэростатов на $1 млрд. Кроме того, весной этого года Польша заключила крупный контракт с Южной Кореей на 72 реактивные системы залпового огня K239 Chunmoo (они же HOMAR-K) и несколько тысяч управляемых ракет на сумму $1,6 млрд.

В начале этой недели польский министр иностранных дел Радослав Сикорский допустил, что польская ПВО могла бы сбивать российские ракеты в небе над западной частью Украины. По его мнению, такой шаг не втянул бы Польшу и ее союзников по НАТО в прямое столкновение с Россией. В Североатлантическом альянсе, впрочем, с такой постановкой вопроса не согласились, порекомендовав Польше советоваться с партнерами, прежде чем предпринимать какие-либо действия, затрагивающие всех членов НАТО. В Москве же и вовсе увидели в словах господина Сикорского доказательство наличия у Варшавы планов присоединения к Польше Западной Украины (см. “Ъ” от 3 сентября).

Елена Черненко