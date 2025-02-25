Фридрих Мерц стремится к независимости

Католик, пилот и миллионер: СМИ изучают биографию Фридриха Мерца, будущего канцлера Германии. Формально его кандидатуру еще должен одобрить Бундестаг, но прошедшие выборы оказались крайне удачными для лидера христианских демократов. Совместно с партией Олафа Шольца он получит большинство в парламенте. Мерц уже сделал несколько программных заявлений и дал понять, что не боится конфликтов. Он провозгласил курс на независимость от Вашингтона, дистанцировался от правых и пригласил в гости премьер-министра Израиля, хотя Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. “Ъ FM” связался с теми, кто лично знает будущего канцлера, и спросил, чего от него ждать. Подробности — в материале Ивана Якунина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Возраст — 69 лет, рост — 198 см, вес — аппаратный. Фридриха Мерца долгое время считали ставленником крупного бизнеса: будучи успешным корпоративным юристом, он поработал в фонде BlackRock, компаниях Bosch и Ernst & Young. Доход от €1 млн в год позволил ему обзавестись лицензией пилота и двумя личными самолетами, такое хобби. Тем не менее в этом электоральном цикле Мерц разрушал стереотипы. В экономическом смысле он либерал, в социальном — консерватор. Будущего канцлера нельзя недооценивать, рассказала “Ъ FM” его знакомая, которая попросила об анонимности: «Он человек думающий, интеллигентный, образованный, знающий, как себя вести, что и где говорить. Это личность с харизмой. Я с ним встречалась года три-четыре назад. Это была его цель — прийти к власти любой ценой. Это не марионетка, он очень обеспеченный.

При этом Мерц — не просто человек у власти, это маленький Трамп, давайте так. Бизнесмены же думают немножко другими категориями. На данный момент в его планы входит вооружить Европу, скорее всего, чтобы поддержать экономику Германии, я так предполагаю».

В одном из первых заявлений будущий канцлер обратил внимание, что американская администрация не слишком заботится о судьбе Европы и континенту нужно думать о своей безопасности. На этом фоне он планирует нарастить расходы на оборону, а еще — увеличить поддержку Украины. Мерц критиковал своего предшественника Олафа Шольца за отказ передать Киеву ракеты Taurus, пророссийских правых — за попытку «искать безопасность на коленях у Путина». Его приоритет — объединить Европу, заявлял политик во время предвыборной гонки:

«Я хочу, чтобы каждый европейский лидер перед полетом в Вашингтон совместно с партнерами определял, что мы хотим донести им с нашей общеевропейской точки зрения. Как только у нас будет скоординированная позиция, мы будем сильными партнерами Вашингтона. Вспомните 2018 год, когда Трамп ввел импортные пошлины на сталь и алюминий. Тогда Европа объединилась и ввела ответный пошлины на джинсы Levi's, виски и Harley-Davidson. Через шесть месяцев проблема была решена».

Пока у Мерца есть более насущная проблема: к Пасхе, то есть к концу апреля, он обещает сформировать коалицию. Математика простая: у его христианских демократов 28%, у дружественных социал-демократов Шольца — 16%. Несколько партий не прошли в парламент, так что их голоса распределят между победителями пропорционально, поэтому большинство будет. Главная интрига — набравшая силу правая «Альтернатива для Германии». Сотрудничать с ней формально запрещено, но Мерц уже нарушал табу.

Как прагматичный политик поведет себя с нерукопожатной оппозицией? Отвечает берлинский политолог Алекс Юсупов: «Он планирует менять Конституцию для решительных экономических мер, и для этого необходимо 66% в Бундестаге, а не просто больше 50%. Еще сохраняется интрига, потому что для этого нужно работать с оппозицией — либо с АдГ, либо с левыми. Он может потерять больше в рядах христианских демократов из-за сотрудничества с крайне правыми, чем выиграть от этого. "Альтернатива для Германии" совершенно недоговороспособная для большого немецкого бизнеса, и это для Мерца гораздо более важный фактор. Большой немецкий бизнес говорит: "Вы понимаете, какие издержки для цепочек поставок будет означать открытие границ, а возвращение deutsche mark — для конкурентной способности экспортных товаров?»

Выборы в Германии лишний раз подтвердили правый поворот на Западе. Наравне с Трампом и Мерц, и оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» выступают за ограничение прав мигрантов. Все протекционисты-популисты. Все считают, что проблемы с климатом преувеличены. Все настаивают, что есть только два гендера. Все против легализации марихуаны. Этой повестки уже хватит на десяток саммитов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин