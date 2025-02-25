Над тремя регионами России за ночь сбили 19 беспилотников

Ночью 25 февраля дежурные средства ПВО сбили 19 беспилотников над тремя регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны. Над Брянской областью сбили 16 дронов, над Курской — два, над Калужской — один.

Брянский губернатор Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет. Регион в предыдущий раз подвергался атаке вчера, 24 февраля: было сбито три БПЛА. Над Калужской областью 15 февраля уничтожили 12 дронов, также обошлось без жертв. В Курской области с 6 августа 2024 года идут бои с ВСУ. Регион регулярно подвергается атакам, на его территории введены режим ЧС и режим контртеррористической операции.