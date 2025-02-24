Главные новости за 24 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Авиационную опасность объявили в Краснодаре. Оповещения поступают через приложение МЧС.

В Сочи проводят проверку в связи с происшествием в результате схода лавины. Следователи Адлерского района устанавливают обстоятельства исчезновения человека в результате схода снежных масс.

Банк «Кубань Кредит» в рамках нового пакета санкций ЕС отключат от системы SWIFT. Всего в новом санкционном списке 10 банков.

В рамках 16-го пакета санкций Европейского Союза против России ограничения введены против сенатора Республики Крым Юрия Нимченко и 47 физических лиц. Также Евросоюз включил в санкционный перечень порт Новороссийска.

Капитальный ремонт автодороги Майкоп — Карачаевск проведут в 2025 году. В рамках нацпроекта капитально отремонтируют еще 7 км автодороги.

На Кубани продажи «Оземпика» в 2024 году выросли в 7 раз. Кубанские аптеки продали 67,6 тыс. упаковок семаглутида на сумму 396,8 млн руб.

В Росавиации опровергли заявления о планах открыть аэропорты юга. Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о «срочной подготовке к открытию» южных аэропортов является «абсолютным фейком».

Цены на отдых в Краснодарском крае выросли на 12% в 2024 году. Темпы удорожания туристических услуг в Краснодарском крае превысили общероссийские показатели.

В Крыму задержали петербуржца, выбросившего кошку из замка «Ласточкино гнездо». Его доставили в ОМВД России по Ялте. Сотрудники полиции выясняют мотив этого поступка.