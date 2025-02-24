Авиационную опасность объявили в Краснодаре

Система РСЧС разослала предупреждение об авиационной опасности в Краснодаре. Оповещения поступают через приложение МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Внимание! "Авиационная опасность". Сохраняйте спокойствие. Необходимо повысить бдительность, избегать открытых участков улиц, зайти в помещение без окон и находиться в укрытии до получения сигнала "Отбой"»,— говорится в сообщении.

ЕДДС Краснодара ранее рассказывала о массовых рассылках сообщений об авиационной опасности. Подобные оповещения означают, что вблизи границ Краснодарского края замечены БПЛА или иные источники опасности. При этом подобные сигналы не являются следствием прямой атаки на территорию города.

Вячеслав Рыжков