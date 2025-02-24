В Росавиации опровергли заявления о планах открыть аэропорты юга

Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о «срочной подготовке к открытию» южных аэропортов является «абсолютным фейком». Об этом заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С утра понедельника, 24 февраля, в сосцсетях тиражируется информация о том, что аэропорты Симферополя, Липецка и других южных городов «срочно готовят к открытию». Якобы ведется сбор заявок на полеты, персонал готовят к запуску воздушных гаваней.

Представитель Росавиации отметил, что все эти сообщения не соответствуют действительности. Отметил господин Кореняко также, что в случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно.

Ранее в Ространснадзоре отмечали, что аэропорты юга России, включая аэропорты Краснодара, Анапы, Геленджика, Симферополя и Ростова-на-Дону, находятся в высокой степени готовности к возобновлению полетов. Однако никаких конкретных дат или планов по возобновлению их работы не приводилось. Отмечалось, в частности, что аэропорты возобновят работу только после окончания СВО.

Вячеслав Рыжков