После схода лавины в горах Сочи следователи проводят проверку

В Сочи проводят проверку в связи с происшествием в результате схода лавины. Следователи Адлерского района устанавливают обстоятельства исчезновения человека в результате схода снежных масс, передает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Согласно полученным сведениям, сегодня на южном склоне горы Аибги за пределами оборудованных трасс курорта сошла снежная лавина. В результате один из троих катавшихся в неположенном месте граждан перестал выходить на связь»,— сказано в заявлении кубанского следкома.

Следователи проводят проверочные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства случившегося и местонахождение пропавшего.

«Ъ-Сочи» писал, что поисками пропавшего после схода лавины туриста занимаются спасатели. Известно, что рядом со склоном находятся двое людей, которые не могут самостоятельно добраться до территории курорта, еще один член группы не выходит на связь.

Вячеслав Рыжков