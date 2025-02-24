Ремонт дороги из Карачаево-Черкесии в Адыгею завершат в 2025 году

Капитальный ремонт автодороги Майкоп — Карачаевск проведут в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этом году в рамках нацпроекта капитально отремонтируют еще 7 км автодороги Майкоп — Карачаевск. Ранее обновили около 40 км этой автотрассы.

Также продолжатся ремонтные работы на дороге Усть-Джегута — Терезе. Ранее там завершили ремонт двух участков протяжЕнностью 16 км, в этом году обновим еще 8,8 км.

Алина Зорина