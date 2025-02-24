В Крыму задержали петербуржца, выбросившего кошку из замка «Ласточкино гнездо»

В Крыму полиция задержала подозреваемого в жестоком обращении с животным. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Речь идет о ранее объявленном в розыск мужчине, выбросившем кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Днем накануне, 23 февраля, полицейские в Ялте начали проверку по факту жестокого обращения с животным. В соцсетях правоохранители заметили ролик, на котором видно, как на территории архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» неизвестный выбросил с обрыва кошку.

Утром 24 февраля госпожа Волк сообщила, что подозреваемого нашли и задержали. Предполагаемым злоумышленником оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. Его доставили в ОМВД России по Ялте. Сотрудники полиции выясняют мотив этого поступка.

Вячеслав Рыжков