Банк «Кубань Кредит» в рамках нового пакета санкций ЕС отключат от системы SWIFT
В рамках нового пакета санкций ЕС решил отключить от системы SWIFT несколько российских банков. В их числе «Кубань Кредит».
Фото: пресс-служба «Кубань Кредит»
Всего в новом санкционном списке 10 банков. Это «Уралсиб», «Точка», «Синара» и ряд других финансовых организаций. Также под санкции попали РАНХиГС, дирекция выставки достижений «Россия» и ее гендиректор Наталья Виртуозова, Черноморский банк развития и реконструкции.
«Ъ-Кубань» писал, что новые санкции затронули сенатора Крыма Юрия Нимченко и 47 других физических лиц. В перечень попал также порт Новороссийска. 16-й пакет антироссийских санкций включает запрет на оказание бизнес-услуг в Крыму, Севастополе и новых регионах.