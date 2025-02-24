Банк «Кубань Кредит» в рамках нового пакета санкций ЕС отключат от системы SWIFT

В рамках нового пакета санкций ЕС решил отключить от системы SWIFT несколько российских банков. В их числе «Кубань Кредит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Кубань Кредит» Фото: пресс-служба «Кубань Кредит»

Всего в новом санкционном списке 10 банков. Это «Уралсиб», «Точка», «Синара» и ряд других финансовых организаций. Также под санкции попали РАНХиГС, дирекция выставки достижений «Россия» и ее гендиректор Наталья Виртуозова, Черноморский банк развития и реконструкции.

«Ъ-Кубань» писал, что новые санкции затронули сенатора Крыма Юрия Нимченко и 47 других физических лиц. В перечень попал также порт Новороссийска. 16-й пакет антироссийских санкций включает запрет на оказание бизнес-услуг в Крыму, Севастополе и новых регионах.

Вячеслав Рыжков