ЕС ввел санкции против сенатора Крыма Юрия Нимченко и 47 других физических лиц

В рамках 16-го пакета санкций Европейского Союза против России ограничения введены против сенатора Республики Крым Юрия Нимченко и 47 физических лиц. Соответствующая информация опубликована на сайте Европейского совета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Нимченко

Фото: Telegram-канал сенатора Республики Крым Юрия Нимченко Юрий Нимченко

Фото: Telegram-канал сенатора Республики Крым Юрия Нимченко

В санкционном списке находятся: российский актер Михаил Галустян; шахматист Сергей Карякин; телеведущая Юлия Барановская; гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль; председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков. Также под санкции попали: олимпийский чемпион Никита Нагорный; глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак; сенатор от Астраханской области Андрей Деркач; АНО Дирекция выставки достижений «Россия» и гендиректор выставки Наталья Виртуозова; директор по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко; акционер Уральской горно-металлургической компании Игорь Кудряшкин; гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков; глава ОАК Вадим Бадеха; бизнесмен Альберт Авдолян; блогер и медиаменеджер Кристина Потупчик.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) попала под санкции за реализацию программы «Время героев», направленной на поддержку участников специальной военной операции на Украине. В список также вошли Черноморский банк развития и реконструкции и криптовалютная биржа Garantex.

Также Евросоюз включил в санкционный перечень порт Новороссийска. Также введены меры против судовладельцев. Кроме того, 16-й пакет антироссийских санкций включает запрет на оказание бизнес-услуг в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Ограничения коснулись бухгалтерского учета, PR, IT-консалтинга, строительства и других сфер.

Алина Зорина