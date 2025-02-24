На Кубани продажи «Оземпика» в 2024 году выросли в 7 раз

В Краснодарском крае продажи семаглутида, продаваемого под торговой маркой «Оземпик», в 2024 году выросли в 4,09 раза в денежном выражении и в 7,24 раза в упаковках по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Средство назначают не только пациентам с сахарным диабетом второго типа, но и борющимся с лишним весом. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставило аналитическое агентство DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В топ брендов по стоимостному объему в 2024 году вошли препарат «Семавик» (238,4 млн руб.), «Квинсента» (138,2 млн руб.) и «Ребелсас» (14,4 млн руб.). Далее идет «Оземпик» (4 млн руб.), «Велгия» (1,5 млн руб.) и «Инсудайв» (118 тыс. руб.). Наиболее популярными препаратами в 2023 году были «Ребелсас» (75,1 млн руб.), «Оземпик» (21,5 млн руб.) и «Квинсента» (198,5 млн руб.).

В 2024 году кубанские аптеки продали 67,6 тыс. упаковок семаглутида на сумму 396,8 млн руб., а в 2023-м — 9,3 тыс. упаковок на сумму 96,9 млн руб.

В январе 2025 года в Краснодарском крае наиболее продаваемым брендом остался «Семавик» от компании «Герофарм» — самый популярный аналог «Оземпика» (51 млн руб.). На втором месте «Квинсента» (27,3 млн руб.), далее «Велгия» (3,4 млн руб.), «Инсудайв» (2,1 млн руб.) и «Ребелсас» (1,1 тыс. руб.). Всего в первый месяц года аптеки региона продали 14,5 тыс. упаковок препарата на сумму 84 млн руб.

Ранее «Ъ» писал, что в Великобритании зафиксировали 82 смертельных случая из-за применения препаратов для лечения сахарного диабета и похудения. 35 случаев смерти были связаны с применением «Саксенды» и «Виктозы», оба препарата содержат лираглутид. 29 погибших принимали препараты на основе семаглутида, включая «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас». 18 погибших принимали «Мунджаро» с действующим веществом тирзепатид.

Алина Зорина