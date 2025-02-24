Цены на отдых в Краснодарском крае выросли на 12% в 2024 году

Темпы удорожания туристических услуг в Краснодарском крае превысили общероссийские показатели. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на заместителя начальника Южного ГУ Банка России Александра Гостева, при инфляции в 9,5% стоимость услуг общественного питания в регионе выросла на 12,2% в 2024 году, а проживание в гостиницах подорожало на 12,4%.

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По словам эксперта, увеличение турпотока в регион привело к росту потребительского спроса, который начал опережать предложение. В связи с этим организации повысили стоимость товаров и услуг, чтобы уравновесить ситуацию.

По информации ЦБ, количество коллективных средств размещения (КСР) на Кубани увеличилось на 6%, а в Южном федеральном округе (ЮФО) — на 2%. Однако рост не соответствует темпам увеличения турпотока.

«Целенаправленно и точечно воздействовать на цены в туротрасли с помощью денежно-кредитной политики невозможно. Политика Банка России направлена на сдерживание общего роста цен на товары и услуги по всей потребительской корзине (а это порядка 560 позиций), то есть инфляции»,— отметил господин Гостев.

Он также подчеркнул, что для достижения цели по снижению инфляции до 7–8% в 2025 году и 4% в 2026 году Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение стоимости размещения в Краснодарском крае на 5–20% в 2025 году. При раннем бронировании рост цен составит 10–12%, при позднем — до 27%.

Анна Гречко