Удобрения растут на спросе

Цены на основные виды удобрений, которые проседали в 2023–2024 годах, активно восстанавливаются. Этому способствует высокий спрос на ключевых рынках на фоне сокращения поставок рядом крупных производителей, а также предстоящие ограничения импорта со стороны Европы. Но в ближайшее время эксперты ожидают временного охлаждения после спада сезонного пика потребления, а также возможного возвращения на рынок крупного поставщика азотных и фосфорных удобрений — Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Стоимость одного из наиболее востребованных азотных удобрений — карбамида — на базисе FOB Baltic выросла с начала года по середину февраля на 14% — до $392 за тонну гранулированного вида и $384 за тонну стандартного продукта. С декабря по середину февраля индекс цен на этот вид удобрений вырос на 27%, свидетельствуют расчеты Центра ценовых индексов (ЦЦИ). А с конца 2023 года по середину февраля 2025 года котировки карбамида выросли на 46%, и он стал самой подорожавшей статьей российского сырьевого экспорта. Аммиачная селитра также росла в цене — на 4,5% с начала года до $231 за тонну.

Эксперты связывают такую динамику с подорожанием газа (только за прошлую неделю его цена на Henry Hub выросла на 22%, на TTF — на 7%), отсутствием на мировом рынке поставок из Китая, которые в 2023 году стали причиной падения котировок (Китай прекратил экспортировать как азотные, так и фосфорные удобрения), а также снижением экспорта из Египта, вызванным дефицитом газа, и из Ирана, где холода заставили перераспределить газ на нужды энергетического сектора. Все это происходит на фоне высокой сезонной активности, уточняют в ЦЦИ. При этом аналитик центра Александра Петрова отмечает, что традиционно всплеск потребления затихает в марте.

В перспективе, считает эксперт, стоимость азотных удобрений будет зависеть от торговой политики стран-потребителей, в том числе одного из двух крупнейших мировых импортеров — Индии. За 11 месяцев прошлого года собственное производство карбамида в Индии снизилось на 1%, до 30,9 млн тонн, в то время как импорт рухнул на 30%, до 4,8 млн тонн.

Помимо этого, на котировках будет отражаться ситуация в Европе, которая анонсировала введение заградительных пошлин на российские и белорусские удобрения, считают эксперты. С июля предлагается ввести на азотные удобрения дополнительную пошлину в €40 за тонну к действующей адвалорной ставке в 6,5%, а к 2028 году она должна вырасти до €315 за тонну. Для сложных удобрений ставка увеличится с €45 в 2025 году до €430 в 2028-м.

Растут цены и на другие виды удобрений. Так, котировки фосфорных удобрений к середине февраля достигли отметки $585 за тонну. Этому, как поясняют в MMI, есть несколько причин: естественный переход к росту после достижения дна в 2024 году, окончание действия долгосрочных индийских и китайских контрактов и ожидание увеличения цен в их рамках, введение президентом США пошлин на канадский импорт, в том числе хлористого калия, где Канада закрывает более 85% потребности США, а также заявления крупнейших производителей хлористого калия о снижении объемов в 2025 году на фоне плановых ремонтов. На этой неделе «Беларуськалий» заявил о возможном сокращении выпуска на 1 млн тонн, «Уралкалий» — не менее чем на 300 тыс. тонн. «Эти события не только стимулируют повышение цен, но и могут привести к перераспределению мировых экспортных потоков»,— отмечают эксперты.

Также в феврале наблюдается «ценовое ралли» в сегменте фосфорных удобрений на фоне рисков введения США пошлин на поставки удобрений из Мексики, Канады и России, продолжающегося дефицита свободных партий в мире из-за ухода Китая с рынка, подорожания сырья. В этом сегменте аналитики MMI также допускают охлаждение, чему могут способствовать появление на рынке китайских поставщиков с ежемесячным объемом экспорта около 300–800 тыс. тонн, сезонное снижение спроса, а также усиление спроса на сложные виды удобрений в Бразилии, Индии и других странах как субститутов фосфорных удобрений либо сокращение использования удобрений в ущерб урожайности.

На фоне повышения цен экспорт удобрений также активно растет. Так, перевозки удобрений по сети ОАО РЖД выросли в январе в 1,4 раза, до 3,7 млн тонн. Основная доля из этого объема была транспортирована в направлении портов Северо-Запада — 2,7 млн тонн. Через погранпереходы на экспорт было отправлено 656,2 тыс. тонн (рост на 21%). В целом за прошлый год экспорт удобрений по сети ОАО РЖД вырос на 18%, до 36,2 млн тонн. Компании перспективы развития ситуации не комментируют. Но собеседники “Ъ” на рынке ожидают дальнейшего роста зарубежных поставок из России на фоне высоких цен, а также предстоящих ограничений в Европе, перед которыми потребители, скорее всего, постараются сформировать запасы.

Ольга Мордюшенко