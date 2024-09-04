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Час человека и киловатта

На ВЭФ обсуждают потребности Дальнего Востока

Дефицит кадров остается основной проблемой Дальнего Востока — пока не закрыта треть вакансий, появившихся после запуска новых производств на территориях опережающего развития, сообщил на Восточном экономическом форуме во Владивостоке глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Кадров не хватает и строительству, в том числе из-за увеличения объемов ввода жилья и обновления инфраструктуры. Бизнес также беспокоит доступ к энергомощностям — из-за дороговизны их строительства — и к технологиям: их отсутствие тормозит запуск новых месторождений.

Одной из главных проблем новых проектов на Дальнем Востоке глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал кадровый дефицит — созданные вакансии не заполнены на треть

Одной из главных проблем новых проектов на Дальнем Востоке глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал кадровый дефицит — созданные вакансии не заполнены на треть

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Одной из главных проблем новых проектов на Дальнем Востоке глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал кадровый дефицит — созданные вакансии не заполнены на треть

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новые инвестпроекты (около 3 тыс. с ожидаемым объемом финансирования в 9 трлн руб.) в рамках преференциальных режимов на Дальнем Востоке создали 142 тыс. рабочих мест, но треть новых вакансий не заполнена, сообщил на ВЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Зарплаты в компаниях-резидентах — на треть выше среднего уровня по РФ, и спрос создает дополнительную инфляцию оплаты труда. Не легче кадровая ситуация и в строительном секторе: объемы растут как в жилищной (более 6 млн кв. м в стадии строительства, в 2018 году показатель был вдвое ниже), так и в инфраструктурной (в частности, в рамках Восточного полигона железных дорог) его части.

Кроме того, утвержденные мастер-планы 25 городов — это почти тысяча новых строек (суммарно на 4,4 трлн руб., как за счет бюджета, так и из внебюджетных источников), которые призваны остановить отток населения. С учетом высокой ключевой ставки Алексей Чекунков предложил рассматривать иностранные подряды с финансированием под 6–8% в юанях. «Через Амур (в Китае.— “Ъ”) строят значительно быстрее, в международной территории опережающего развития же можно подумать над отказом от национальных стандартов строительства, когда речь идет не о сложных производствах, а об “отверточной сборке”»,— предложил министр. Дальневосточные регионы, однако, опасаются роста долговой нагрузки из-за необходимости финансировать как текущие расходы, так и мероприятия планов. «Для регионов, которые уже раздавлены долгами, дальнейший рост нагрузки — это очень опасная история»,— отметил глава Забайкальского края Александр Осипов.

Миграционный прирост населения в макрорегион отмечается пока только в возрастной когорте 20–24 года, основным же достижением в министерстве считают снижение темпов его оттока (в три раза с 2013 года), а также прирост числа учащихся в вузах (приток из других регионов вырос на 15%).

По словам замглавы Минвостокразвития Эльвиры Нургалиевой, в ведомстве видят инструментом сокращения кадрового дефицита повышение эффективности производств и переобучение кадров на площадках самих предприятий. Компании уже конкурируют программами профориентации, но рассчитывают и на рост трудовой мобильности — особенно в случае удаленных от крупных городов проектов.

Спрос на ресурсы в регионе вряд ли снизится — по оценке главного экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олега Кузьмина, рост инвестиций на Дальнем Востоке вдвое выше среднероссийского (10% против 5% в год), а их доля ВРП составляет 30–35% против 22% в среднем по РФ, что соответствует и более высоким темпам роста. В июле Минвостокразвития отчитывалось о том, что из заявленного объема инвестиций (9,6 трлн руб.) в ДВФО вложена почти половина (4,3 трлн руб.), а до 2030 года приток инвестиций должен вырасти до 10,5 трлн руб. В 2023 году четверть вложений пришлась на крупные проекты.

Бизнес беспокоит нехватка энергомощностей — проекты в регионе энергоемкие (от добычи до металлургии и химпрома), а строить такую инфраструктуру дорого.

Проблема активно обсуждалась на ВЭФ, глава «Росатома» Алексей Лихачев предложил решить ее строительством двух атомных станций — около Владивостока и в Хабаровском крае.

САР как спецадминресурс

Как точечный инструмент развития Дальнего Востока обсуждался вчера на ВЭФ и механизм специальных административных районов (САР), один из которых расположен на острове Русский в Приморье (второй — на острове Октябрьский в Калининградской области). САР — «ворота» для возвращения капиталов в РФ путем смены юрисдикции. Как сообщил вчера первый замглавы Минэкономики Илья Торосов, сейчас в САР зарегистрировано 426 компаний; в 2018–2023 годах налоговые поступления от резидентов оцениваются в 38 млрд руб., из которых 24,8 млрд руб. пришлись на 2023 год (и половина, 12,2 млрд руб.— на САР в Приморье).

Сам механизм, по словам замминистра, уже «сформирован как институт», теперь возможны лишь точечные изменения. Запрос на них уже есть — как отметил замглавы Минвостокразвития Павел Волков, необходимо предусмотреть возможность самостоятельного выбора валютного резидентства, а также дополнительные гарантии «закрытости» решений о переезде в САР (для защиты от санкций).

Бизнес добивается расширения возможностей выполнения условий для получения налоговых льгот — для этого резиденты САР должны вложить не менее 300 млн руб. в регион (в строительство, передачу региону оборудования или пожертвования), открыть там офис и иметь не менее 15 сотрудников в штате. Как отметил гендиректор ПАО «Полюс» Алексей Востоков, необходимо предусмотреть возможность соинвестирования совместно с другими резидентами САР и привлечения других инвесторов в строительные проекты. Также, добавил он, стоит расширить перечень специальностей работников, которые должны быть в штате компании-резидента, в частности, включив в него специалистов в области IT и искусственного интеллекта.

Евгения Крючкова

Как элемент инвестклимата для компаний остается важен статус резидентов ТОР, а также доступ к проектному финансированию. При этом на фоне увеличения мер господдержки в центральных регионах РФ условия на Дальнем Востоке становятся сопоставимыми, заметил член правления СИБУРа Алексей Козлов. Недовольство же у бизнеса вызвало применение механизма СЗПК — «дедушкина оговорка» (о сохранении параметров регулирования) не сработала в отношении экспортных пошлин. Теперь компании предлагают «зашить» оговорку напрямую в механизм ТОР.

Ограничением деловой активности выступает и недоступность технологий, снижающая интерес к разработке новых месторождений даже дефицитных ресурсов: некоторые аукционы проходят без заявок, заявил глава Роснедр Евгений Петров.

Потенциальные инвесторы оценивают спрос на конкретный вид сырья в РФ, и зачастую оказывается, что вести добычу и строить ГОК нерентабельно, на мировом же рынке необходимо конкурировать с китайскими компаниями. Уровень геологической изученности Дальнего Востока не превышает 37%, но и эти работы в основном проводились в советское время и не соответствуют текущим требованиям по качеству данных. «Либо энергетики нет, либо технологии переработки»,— заключил глава агентства.

Татьяна Едовина, Владивосток

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ВЭФ-2024

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд компании «Удоканская медь»

Стенд компании «Удоканская медь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд производителя шин Kama Tyres

Стенд производителя шин Kama Tyres

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Павильон Республики Бурятия

Павильон Республики Бурятия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участник форума

Участник форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Слева направо: посол РФ в КНР Игорь Моргулов, министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр транспорта РФ Роман Старовойт перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Зампредседателя КНР Хань Чжэн (слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в рамках форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник форума на лестнице с изображением амурского тигра в Дальневосточном федеральном университете

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Слева направо: глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и замруководителя АП Максим Орешкин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с зампредседателя КНР Хань Чжэном

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Вице-премьер РФ Виталий Савельев (в центре) и министр транспорта РФ Роман Старовойт (справа) на сессии «На Восток! Маршруты нового времени»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Набережная кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд компании «Удоканская медь»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Стенд производителя шин Kama Tyres

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на заседании «Новая энергия Дальнего Востока»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Гости форума в павильоне «Сахалин»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Выступление музыкантов на церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Павильон Республики Бурятия

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участница церемонии открытия выставки «Улица Дальнего Востока» на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фотограф на встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян на сессии «Смена вех в мировом спорте. Формируя наш ответ»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Участник форума

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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