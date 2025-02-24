Морозы разбивают стекла

Задние стекла китайских автомобилей не выдерживают российских морозов. К такому выводу пришли пользователи автофорумов. В Автомобильной сервисной ассоциации это подтверждают. Там рассказали “Ъ FM”, что за последний месяц участились обращения по замене этих деталей. Проблема коснулась новых автомобилей. Мнения о причинах разделились: некоторые работники автосервисов предполагают, что дело в заводском браке, другие считают, что виной всему повреждения во время эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Однако, возможно, таковы особенности конструкции китайских автомобилей, полагает вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации (АСА) Александр Казаченко: «Надо отдать должное китайским производителям, что плотность прилегания дверей и отсутствие возможности исходящего воздуха приводят как раз к лопанию заднего стекла при закрытии дверей. Как это происходит? В задней части автомобиля под бампером есть вентиляционные технические решетки выхода. Если они подзамерзли либо загрязнились, то, когда вы закрываете дверь в машине, хлопаете, создается большое атмосферное давление. Вот эта проблема хаотичная, то есть либо грязью забились вентотверстия, либо замерзли. Мы за месяц на парке Haval Jolion и F7 поменяли где-то порядка 35 задних стекол.

Гарантийный ли это случай? Не доказать. Заднее стекло, клейка и работа стоит 2,8 тыс. руб. Надо разделить на время, которое ты потратишь у дилера, плюс 45 дней решения о принятии решения дилером, гарантийный это случай или нет, и взвесить. Когда машину готовишь к летнему либо к зимнему сезону, нужно просто залезать под бампер, разгибать локи и чистить вентиляционные отверстия».

Опрошенные “Ъ FM” специалисты отмечают, что, как правило, подобные случаи не признаются страховыми даже в рамках каско. Автовладельцам остается надеяться, что производитель заменит стекло по гарантии, отметил юрист Лев Воропаев: «Для начала надо написать претензию к продавцу. Если вдруг продавец спокойно это устраняет по гарантии, тогда никуда не идем, ничего не предъявляем. Если же продавец говорит, что это не является гарантийным случаем, я бы также предъявил еще одну претензию к представителю завода-изготовителя в Российской Федерации, письменно, отправив "Почтой России". После отказа в удовлетворении этих требований уже необходимо обратиться в суд.

Что ниже по стоимости, оплачивать судебные издержки или заменить стекло? Бывает стекло недорогое, условно, 20-30 тыс. руб., а бывают стекла и за несколько сотен тысяч рублей. Экспертиза будет недешевая, судебная экспертиза. Она может стоить и 100 тыс. руб., и 200 тыс. руб., но эти деньги будут взысканы с проигравшей стороны.

Пока будут происходить выяснения, человек сможет пользоваться своим автомобилем. Уже после осмотра этого недостатка самостоятельно, если вам будет письменно отказано и дилером, и представителем завода-изготовителя, можно отремонтировать автомобиль за свой счет и дальше убытки заявить в судебном порядке. Если будет удовлетворено исковое заявление, то взыщут и неустойку, и штрафные санкции. Они по закону "О защите прав потребителей" очень существенные и порой сопоставимы со стоимостью товара, на который предоставлена соответствующая гарантия. А из-за длительности разбирательства сумма вообще может выйти и за стоимость автомобиля».

Новые китайские автомобили в январе 2025 года заняли около 55% российского рынка, подсчитали в "Автостате". Лидерами продаж стали Haval, Chery и Geely.

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Ольга Крупеник