Лавров назвал условие остановки боевых действий на Украине

Россия прекратит боевые действия на Украине, только когда переговоры по мирному урегулированию «дадут твердый устойчивый результат», устраивающий Москву, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что вариант с «замирением сразу» и прекращением огня по линии соприкосновения без конкретных договоренностей Россия не одобрит.

«Я могу только нашу позицию подтвердить, потому что она не менялась в отличие от позиции самого персонажа, которого вы упомянули, который меняет ее гораздо чаще, чем зеленые майки. Позицию европейских стран тоже трудно понять, потому что и у них она достаточно неустойчивая. На этом фоне выделяется позиция США. Она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать. Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Глава российского МИДа отметил, что Россия готова вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, «которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира». Сергей Лавров вновь напомнил, что, согласно российской позиции, основой для переговоров по Украине могут стать стамбульские соглашения, разработанные на встречах Киева и Москвы весной 2022 года.

Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. План президента США Дональда Трампа, который стремится завершить боевые действия, пока непонятен, отмечал МИД РФ. Украина же настаивает на получении от союзников гарантий безопасности.

О планах Трампа по Украине — в материале «Ъ» «Мир в обмен на недра».

Лусине Баласян