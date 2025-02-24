У МИДа России нет понимания мирного плана Трампа по Украине

В предложенном Владимиром Путиным в июне 2024 года плане по урегулированию на Украине есть «значительный компромиссный заряд», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия открыта к решению конфликта на «основе баланса интересов». При этом план президента США Дональда Трампа Москве непонятен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как утверждает господин Рябков, российская сторона в своем плане не декларировала ничего, что исключало бы «взаимоприемлемый шаг вперед». Однако после прошедшей в Эр-Рияде встречи представителей РФ и США у Москвы не появилось большего понимания того, что представляет мирный план господина Трампа.

«На сегодня большего понимания у нас не появилось. Мы можем, наверное, с достаточной уверенностью фиксировать стремление американской стороны продвинуться в направлении скорого прекращения огня»,— сказал замминистра в интервью «РИА Новости».

Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, он требует отказа Украины от вступления в НАТО. Канал Fox News утверждал, что по итогам переговоров в Эр-Рияде делегации России и США разработали трехступенчатый мирный план по Украине. Он якобы включает прекращение огня, проведение президентских выборов на Украине, а после — подписание мирного соглашения.

Подробности двусторонней встречи — в материале «Ъ» «Украина за скобками».