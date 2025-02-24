Рабочая сила расширяет географию

Компании стали чаще нанимать рабочих из Африки, Латинской Америки и Азии, пишут «Известия», ссылаясь на доклад ЦБ о региональной экономике. Большая часть вакансий связана с АПК, складским сегментом, строительством и службой доставки. Несмотря на сложности с оформлением виз, такой персонал стоит в разы дешевле, чем кадры из соседних стран. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Посылки будут развозить индийцы, а собирать яблоки кубинцы — бизнес расширяет географию рабочей силы. Вопрос с мигрантами из Средней Азии остается открытым. В 2025 году из России потенциально уедут миллион трудовых мигрантов, если не смогут рассчитывать на зарплату в $1,5 тыс. в месяц. Такие цифры приводит платформа «Мигрант Сервис». Компании же, которые нанимают такой персонал «под ключ», утверждают, что они готовы приезжать и за меньшие деньги, но их разворачивают самолетами, а с февраля еще и высылают. По данным МВД, в стране незаконно находится 670 тыс. мигрантов. До 30 апреля они обязаны обратиться за легализацией статуса либо уехать. Но вот кто их заменит в таком количестве?

Страны БРИКС готовы помочь с рабочими. И больше всего вакансий приходится на Африку, говорит руководитель внешних коммуникаций hh.ru в регионах Анна Осипова: «Количество вакансий от российских компаний в Кении выросло в 39 раз до примерно 6,5 тыс. за полгода, Замбия — в восемь раз, но абсолютное количество вакансий составляет всего 224 штуки. Тут интересен сам факт того, что российские работодатели стали обращать внимание на африканские страны с точки зрения привлечения персонала: строительство, сельское хозяйство, курьерская история. Много факторов влияет на эту стоимость, доходят эти цифры до 180-200 тыс. руб. на привлечение одного человека. Это то, что нам рассказывают сами работодатели. При этом уровень заработной платы этих сотрудников — в районе 50-60 тыс. руб.».

В 2025 году правительство увеличило квоту на мигрантов из визовых стран в полтора раза. По рабочим разрешительным документам можно привлечь почти 240 тыс. человек. Больше всего иностранцев может нанимать строительный рынок: допустимая доля 80%, в лесозаготовке — 50%, в логистике — почти четверть. Дефицит кадров ими не покрыть. Только строительной сфере нужно дополнительно 200 тыс. рабочих рук, но трудовая виза, в отличие от патента, закрепляет иностранца за конкретным работодателем и позволяет управлять миграционными потоками. Однако нужно, чтобы азиаты и африканцы еще сдали русский язык, замечает руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова: «Если иностранец в течение месяца после выдачи разрешения на работу не сдает экзамен, ему могут аннулировать разрешение на работу, у работодателя тогда сгорит квота.

Часто МВД идет навстречу и разрешает до трех месяцев продлить срок сдачи экзамена. Далеко не всегда работодатели правильно оценивают, как могут такие иностранцы работать в России. По Санкт-Петербургу одной компании выделили 200 квот на привлечение индийских сотрудников на работу курьерами. Кажется, им реально будет тяжело. Странно, когда привлекают мигрантов из визовых стран на работу водителями. Иностранцу, чтобы ему закрыли въезд в Россию, достаточно собрать два штрафа, неважно, оплатил он их или нет».

Работодатели нанимают такой персонал группами, минимум по 100 человек, делятся источники “Ъ FM”. Меньше просто нерентабельно. Чаще ищут рабочих со знанием английского языка, что упрощает интеграцию. И предлагают сдельную работу, а не оклад, добавляет руководитель проекта BRICS Mobility Наталия Вершинина: «Если мы привезли африканца, вьетнамца или кубинца, мы должны им платить здесь одинаковую зарплату. Мы всегда настаиваем на том, чтобы заработная плата у сотрудников была сдельная. Собрал 200 кг яблок и получил за 200 кг. Когда они видят, что сами могут управлять своей зарплатой, у них включается мотивация, и производительность становится выше. У кого не включается мотивация, тех отправляют домой. $500 — это на рынке базовая, средняя ставка за хорошего специалиста с нормальной выработкой. Но поскольку заработные платы сдельные, мы видим, что сейчас и граждане Вьетнама перерабатывают в рамках своих возможностей, но в состоянии сделать $1 тыс.».

Вьетнам поставляет строителей, Индия и Пакистан — швей, Таиланд — массажистов, страны Латинской Америки — работников сельского хозяйства. Но из всех прибывших на заработки иностранцев, граждане дальних стран, по данным некоторых экспертов, занимают не больше 4%. Чтобы нанять такой персонал, что вдвое дешевле мигрантов ближнего зарубежья, нужно заложить минимум год на оформление разрешения.

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Аэлита Курмукова