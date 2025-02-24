Операторы просят вернуть владельцам электромобилей льготы на платных трассах

Операторы зарядных станций для электромобилей (ЭЗС) обратились к регуляторам с просьбой вернуть льготы на бесплатный проезд по платным трассам для владельцев всех электромобилей, а не только для автомобилей российского производства. Это заявление сделано на фоне опасений, что отмена льгот может замедлить развитие зарядной инфраструктуры на магистралях и снизить спрос на зарядные устройства.

Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) направила соответствующее письмо в Минпромторг и Минэкономики. В документе подчеркивается, что операторы инвестировали более 600 млн руб. в установку ЭЗС на платных участках трасс, и сокращение льгот может негативно сказаться на возврате инвестиций и замедлить установку новых зарядных станций.

С 1 марта 2023 года владельцы электромобилей могли проезжать платные участки трасс «Автодора» бесплатно, однако с 2025 года льгота была ограничена только для автомобилей местной сборки. В результате, по данным Минэкономики, с марта 2023 года по конец 2024 года было совершено более 1,1 млн бесплатных проездов, но теперь операторы опасаются, что это приведет к снижению трафика и спроса на зарядную продукцию.

Эксперты отмечают, что высокие цены на электромобили также могут стать причиной замедления роста рынка, несмотря на развитие инфраструктуры. В АПОЭ считают, что без возвращения льгот не удастся достичь необходимой связанности городов и регионов для электромобилей, что может негативно сказаться на будущем рынка электромобилей в России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Электромобили съезжают с трассы».