Начальник Генштаба Герасимов посетил командный пункт Южной группировки

Начальник Генштаба России, первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов посетил пункт управления Южной группировки в зоне военной операции. Он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика и командующих объединениями об обстановке в зоне СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео Минобороны РФ Фото: кадр видео Минобороны РФ

Господин Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки «Юг» в ходе выполнения боевых задач, а также «отдал указания на дальнейшие действия», говорится в пресс-релизе Минобороны. По данным «Интерфакса», в совещании также участвовал начальник главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.

В феврале 2024 года начальник Генштаба посещал командный пункт 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в зоне военной операции. В июле Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Восток», в ходе визита ему представили боевые роботизированные комплексы, которые применяют для штурмов. В августе господин Герасимов присутствовал на встрече президента Владимира Путина с руководством Объединенной группировки войск, он выступил с докладом о ситуации в Курской области, где продолжаются бои с ВСУ.

19 февраля господин Путин заявил, что ВС РФ наступают по всей линии соприкосновения с войсками Украины. Вчера, 21 февраля, Минобороны сообщило, что российская армия отбила две контратаки ВСУ в Курской области.