Израиль получил тело погибшей заложницы

Красный крест передал Израилю тело погибшей в секторе Газа заложницы, передает The Times of Israel. Палестинское движение «Хамас» уточняло, что передало останки Шири Бибас. Изначально движение заявляло о передаче ее тела 20 февраля, однако Израиль сообщал, что получил останки другого погибшего.

Израильская сторона доставит тело на опознание. Гроб будет сопровождать колонна израильской армии.

20 февраля «Хамас» передал Израилю несколько тел погибших пленных. Среди них, как заявляло движение, были Шири Бибас и два ее сына, а также Одед Лифшиц. После экспертизы власти Израиля заявили, что тело женщины не принадлежит Шири Бибас. «Хамас» в ответ сообщил, что с телами могла произойти «путаница».

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