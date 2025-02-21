Главные новости за 21 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга (ФРП) запускает новую финансовую программу «Займы для роботизации промышленных предприятий». Сумма займа в рамках новой программы составит от 5 до 500 млн рублей сроком на пять лет под 3% на весь период. Петербургский ФРП первым стране вводит меру поддержки для роботизации и это действительно станет хорошим подспорьем для бизнеса, отмечают участники промышленного рынка. Подробнее об этом в материале «Оживить роботизацию».

ДОМ.РФ объявил результаты аукциона по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, 7, в Санкт-Петербурге с начальной ценой 1,051 млрд рублей. Победителем стал петербургский девелопер КВС Сергея Ярошенко и Владимира Трекина, предложивший за объект 1,135 млрд рублей. Новый владелец комплекса обещает построить в знаковом месте исторический музей, гостиничный комплекс, рестораны, галереи и общественные пространства. Эксперты оценивают предварительный объем инвестиций в проект в 10 млрд рублей и предрекают ему хорошую экономику и окупаемость при грамотно разработанной концепции. Подробнее – в нашем материале.

Во время вечера памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака народный артист России, режиссер Александр Сокуров обратился к президенту России Владимиру Путину. Он рассказал о нынешнем финансовом положении киностудии «Ленфильм», пишет ТАСС. Режиссер заявил, что деятели принимают попытки спасти студию без помощи государства, однако добиться этого сложно. На мероприятии господин Сокуров доложил главе государства о ситуации, которую надо помочь решить, и надеется на его поддержку.

Сеть дискаунтеров «Три цены» из Белоруссии в 2025 году планирует открыть магазины в Ленинградской области. Есть вероятность, что их могут запустить и в Санкт-Петербурге, пишет издание «Деловой Петербург». В текущем году в Ленобласти и Центральном федеральном округе намерены открыть 250 магазинов. Склады бренда расположены в Минске и во Владимире. В такой ситуации Петербург менее удобен для поставок, чем другие регионы центральной части России. Первоначально в «Три цены» были товары с фиксированной стоимостью 55, 75 и 95 рублей.

Заместитель председателя правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко заявил, что регион к 2030 году увеличит валовое производство молока на 95 тыс. тонн за счет роста поголовья, молочной продуктивности и реализации ряда инвестиционных проектов на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации ЛО 21 февраля. По словам господина Малащенко, президент России Владимир Путин определил задачу по росту выпуска продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 25%. В связи с этим животноводам региона поставлена цель по увеличению объема производства молока к 2030 году до 800 тыс. тонн.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о признании несостоятельным бывшего генерального директора ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» («РОК-1») Александра Старобинского. Реструктуризация его долгов прекращена, открыта реализация имущества бизнесмена, сообщает 21 февраля «Деловой Петербург». Как следует из финального отчета конкурсного управляющего, размещенного на Федресурсе, общий размер задолженности господина Старобинского перед кредиторами, среди которых Сбер и ВТБ, составляет 2,7 млрд рублей.

Победителем аукциона по продаже исторического комплекса бывшего СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной, 7, в Санкт-Петербурге стала строительная компания «КВС». Она превысила ставку второго участника торгов, предложившего за объект 1,1 млрд рублей. Согласно протоколу Дом.РФ, окончательная цена лота составила 1,135 млрд рублей. Торги начались в 10:00 21 февраля. После полудня релиз о приобретении знакового исторического объекта появился на сайте компании ООО «КВС». Объект «пройдет бережную реставрацию и станет уникальным общественным пространством, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате»,— говорится в сообщении девелопера.

В Петербург поступили на реализацию первые рамные внедорожники китайского премиального бренда Tank 400. Как сообщили 21 февраля в дилерском центре «Аларм-Моторс», сейчас новая модель предлагается в двух комплектациях — Adventure и Premium. При этом в сообщении уточняется, что первый автомобиль Tank 400 в комплектации Premium в Петербурге уже нашел своего покупателя, также оформлены еще два предзаказа. В дилерском центре полагают, что в общем объеме продаж нового внедорожника 20% будет приходиться на покупателей с опытом владения автомобилями Tank.

Кандалакшский районный суд изменил меру пресечения машинисту и помощнику машиниста тепловоза, который столкнулся с пассажирским поездом на ж/д станции Княжая в Мурманской области. Их отпустили из-под стражи под домашний арест, сообщили в пресс-службе суда. Отмечается, что суд изменил меру пресечения принимая во внимание личность обвиняемых — они ранее не были судимы, имеют устойчивые социальные связи и не отрицают своей причастности к инкриминируемому преступлению. При этом в пресс-службе пояснили, что необходимость дальнейшего производства следственных действий не может выступать единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.

Корпорация Hyundai Motor из Южной Кореи опровергла сообщения СМИ о возвращении на отечественный рынок и выкупе завода в Петербурге, сообщает РИА Новости 21 февраля. В компании подчеркнули, что никаких шагов в этом направлении не предпринимается. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в свою очередь подчеркнул, что ушедших из страны производителей не ждут с «распростертыми объятиями». Он добавил, что российская промышленность после ухода зарубежных конкурентов получила серьезные возможности для роста.

На аукционе реализуют магистральную теплосеть протяженностью 11,3 км в Приморском районе Санкт-Петербурга. Стартовая цена установлена в 10,8 млрд рублей, следует из опубликованной на сайте torgi.gov.ru карточки. Общая площадь лота составляет 193 тыс. кв. метров. Объект принадлежит ЗАО Тепломагистраль, его реализуют в рамках 229-ФЗ (закон «Об исполнительном производстве).

Городские власти перекрыли все проходы в Дом Культуры имени 10-летия Октября на набережной Обводного канала. Об этом 21 февраля сообщил экс-кандидат в муниципальные депутаты Петербурга по 208-му округу Кирилл Фарафонов, который добивался консервации здания несколько месяцев. «Эта давно назревшая мера позволит защитить ДК от вандализма и предотвратить скопление мусора внутри здания. Но главное — она поможет избежать несчастных случаев среди любителей погулять по заброшенным объектам»,— подчеркнул господин Фарафонов.