Теплосеть в Приморском районе выставили на продажу почти за 11 млрд рублей

На аукционе реализуют магистральную теплосеть протяженностью 11,3 км в Приморском районе Санкт-Петербурга. Стартовая цена установлена в 10,8 млрд рублей, следует из опубликованной на сайте torgi.gov.ru карточки.

Общая площадь лота составляет 193 тыс. кв. метров. Объект принадлежит ЗАО Тепломагистраль, его реализуют в рамках 229-ФЗ (закон «Об исполнительном производстве).

Судя по сведениям «Контур. Фокус», в конце прошлого года в отношении организации было возбуждено дело о банкротстве. Заявки на участие в торгах будут принимать с 3 по 20 марта. Итоги будут подведены 25 марта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новым собственником бывшей тюрьмы «Кресты» в Петербурге стал девелопер «КВС».

Татьяна Титаева