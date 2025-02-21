Аналог Fix Price из Белоруссии намерен выйти на рынок Ленобласти в 2025 году

Сеть дискаунтеров три «Цены» из Белоруссии в 2025 году планирует открыть магазины в Ленинградской области. Есть вероятность, что их могут запустить и в Санкт-Петербурге, пишет издание «Деловой Петербург».

В текущем году в Ленобласти и Центральном федеральном округе намерены открыть 250 магазинов. Склады бренда расположены в Минске и во Владимире. В такой ситуации Петербург менее удобен для поставок, чем другие регионы центральной части России. Первоначально в «Три цены» были товары с фиксированной стоимостью 55, 75 и 95 рублей.

Глава отдела развития сети «Три цены» Илья Коршиков рассказал, что со временем прайс стал более дифференцированным. В России бренд намерен стать вторым ритейлером после Fix Price. На полках российских магазинов будут также белорусские товары, включая косметику, трикотаж, напитки, колбасные изделия, сосиски, молочную продукцию и другие продукты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга на 26% чаще покупали безалкогольные напитки в 2024 году.

Татьяна Титаева