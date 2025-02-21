Продажи премиального китайского внедорожника Tank 400 стартовали в Петербурге

В Петербург поступили на реализацию первые рамные внедорожники китайского премиального бренда Tank 400. Как сообщили 21 февраля в дилерском центре «Аларм-Моторс», сейчас новая модель предлагается в двух комплектациях — Adventure и Premium.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Аларм-Моторс» Фото: пресс-служба «Аларм-Моторс»

При этом в сообщении уточняется, что первый автомобиль Tank 400 в комплектации Premium в Петербурге уже нашел своего покупателя, также оформлены еще два предзаказа. В дилерском центре полагают, что в общем объеме продаж нового внедорожника 20% будет приходиться на покупателей с опытом владения автомобилями Tank.

Также эксперты авторынка отмечают, что в перспективе новая модель китайского внедорожника может занять около 30% продаж в модельном ряду бренда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество дилерских центров китайских брендов в Петербурге выросло на 10%.

Подробнее о ситуации на авторынке Петербурга по итогам января — в материале «Ъ-СПб» «Geely-были, Chery ели».

Андрей Цедрик