Режиссер Сокуров рассказал Путину о проблемах «Ленфильма»

Во время вечера памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака народный артист России, режиссер Александр Сокуров обратился к президенту России Владимиру Путину. Он рассказал о нынешнем финансовом положении киностудии «Ленфильм», пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Режиссер заявил, что деятели принимают попытки спасти студию без помощи государства, однако добиться этого сложно. На мероприятии господин Сокуров доложил главе государства о ситуации, которую надо помочь решить, и надеется на его поддержку.

С экономической точки зрения студия переживает критически сложный период, отметил режиссер. За последние пять лет в «Ленфильме» часто менялось руководство. Александр Сокуров подчеркнул важность сохранения киностудии в контексте юбилея Великой Победы, поскольку она выстояла в блокаду Ленинграда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров АО «Ленфильм».

Татьяна Титаева