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Власти Петербурга законсервировали разрушающийся Дом Культуры на Обводном канале

Городские власти перекрыли все проходы в Дом Культуры имени 10-летия Октября на набережной Обводного канала. Об этом 21 февраля сообщил экс-кандидат в муниципальные депутаты Петербурга по 208-му округу Кирилл Фарафонов, который добивался консервации здания несколько месяцев.

Фото: Экс-кандидат в муниципальные депутаты Петербурга по 208-му округу Кирилл Фарафонов

Фото: Экс-кандидат в муниципальные депутаты Петербурга по 208-му округу Кирилл Фарафонов

«Эта давно назревшая мера позволит защитить ДК от вандализма и предотвратить скопление мусора внутри здания. Но главное — она поможет избежать несчастных случаев среди любителей погулять по заброшенным объектам»,— подчеркнул господин Фарафонов.

В дальнейшем экс-кандидат в мундепы планирует добиться реконструкции Дома Культуры и признания его объектом культурного наследия, несмотря на отказ комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания нового Центра современного искусства имени Сергея Курехина, расположенный на Среднем проспекте В.О., 93.

Андрей Маркелов

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