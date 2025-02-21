Ленобласть увеличит к 2030 году валовое производство молока на 95 тысяч тонн

Заместитель председателя правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко заявил, что регион к 2030 году увеличит валовое производство молока на 95 тыс. тонн за счет роста поголовья, молочной продуктивности и реализации ряда инвестиционных проектов на общую сумму свыше 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации ЛО 21 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Малащенко, президент России Владимир Путин определил задачу по росту выпуска продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 25%. В связи с этим животноводам региона поставлена цель по увеличению объема производства молока к 2030 году до 800 тыс. тонн.

«В качестве мер господдержки в Ленобласти на 15% увеличена ставка субсидии на молоко, введена повышенная ставка на прирост молока. Всего в бюджете 2025 года на эти цели выделено 1,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Малащенко подчеркнул, что среди новых инвестпроектов АПК региона — строительство животноводческих ферм хозяйств «Березовское», «Андреевское», «Красноозерное», модернизация действующих — «Оредежский», «Торосово».

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Андрей Маркелов