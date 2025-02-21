Суд смягчил меру пресечения машинисту тепловоза, столкнувшегося с поездом под Мурманском

Кандалакшский районный суд изменил меру пресечения машинисту и помощнику машиниста тепловоза, который столкнулся с пассажирским поездом на ж/д станции Княжая в Мурманской области. Их отпустили из-под стражи под домашний арест, сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд изменил меру пресечения принимая во внимание личность обвиняемых — они ранее не были судимы, имеют устойчивые социальные связи и не отрицают своей причастности к инкриминируемому преступлению. При этом в пресс-службе пояснили, что необходимость дальнейшего производства следственных действий не может выступать единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей. В связи с этим суд смягчил меру пресечения, возложив ряд ограничений.

Напомним, пассажирский поезд № 11 сообщением Мурманск — Петербург столкнулся с грузовым составом на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области 18 декабря 2024 года. В результате случившегося погибли два человека, также около 30 человек пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух лиц).

Дарья Астанина