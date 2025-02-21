Оживить роботизацию

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга (ФРП) запускает новую финансовую программу «Займы для роботизации промышленных предприятий». Сумма займа в рамках новой программы составит от 5 до 500 млн рублей сроком на пять лет под 3% на весь период. Петербургский ФРП первым стране вводит меру поддержки для роботизации и это действительно станет хорошим подспорьем для бизнеса, отмечают участники промышленного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На предприятиях Санкт-Петербурга уже работают примерно 1,4 тыс. роботов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ На предприятиях Санкт-Петербурга уже работают примерно 1,4 тыс. роботов

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По условиям предоставления нового вида займа софинансирование проекта со стороны промышленного предприятия должно составлять не менее 15% от суммы займа. Мера поддержки предназначена для компаний, которые для повышения производительности труда будут внедрять роботов и современные технологии. Кроме того, в 2025 году будет запущена еще одна мера: предоставление субсидий на внедрение роботизированных систем на базе автоматических и полуавтоматических станков с числовым программным управлением (ЧПУ), сообщает пресс-служба городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ).

Как рассказали в КППИТ, сегодня Петербург является лидером по роботизации в стране. На городских предприятиях уже работает примерно 1,4 тыс. роботов. Основные потребители роботов — заводы автомобилестроения и производства автокомпонентов, построенные в предыдущие годы, а также предприятия пищевой промышленности, то есть те, где присутствует серийное производство. «Наша городская тяжелая промышленность нацелена на выпуск высокотехнологичной мелкосерийной или даже штучной продукции, при производстве которой массовое применение роботов затруднено и не всегда оправданно,— признают в КППИТ.— Тем не менее роботизация очень востребована на многих предприятиях».

Наблюдается положительная тенденция заинтересованности в установке роботов субъектами малого и среднего бизнеса, добавляют в ведомстве. «Наша новая программа льготных займов, в том числе, нацелена на помощь небольшим промышленным предприятиям, готовым внедрять роботизированные системы для улучшения производительности»,— отметили в пресс-службе КППИТ, подчеркнув, что петербургский ФРП первым в стране выделил предоставление целевых займов на внедрение промышленных роботизированных комплексов в отдельную программу.

В компании «Систэм Электрик» объяснили, что стоимость внедрения роботов и роботизации в большой степени зависит от типа производства и тех технологических процессов, которые автоматизируются. «В любом случае эти процессы требуют существенных затрат, и поддержка со стороны государства действительно может помочь на старте многим предприятиям»,— подтвердил участник рынка.

Стоимость промышленных роботов, программного обеспечения, интеграции и обучения персонала может варьироваться от нескольких до сотен миллионов рублей в зависимости от масштаба проекта и сложности технологических решений, рассуждает управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев. «Ставка в 3% годовых значительно ниже рыночных ставок по кредитам для бизнеса, а срок до пяти лет позволяет предприятиям распределить финансовую нагрузку и окупить инвестиции. Требование о софинансировании в размере 15% является в данном случае разумным компромиссом, который стимулирует предприятия к ответственному подходу к реализации проектов и повышает их заинтересованность в достижении положительного результата»,— дает оценку эксперт.

По словам господина Тедеева, помимо ускорения модернизации промышленных предприятий города, повышения производительности труда и, как следствие, снижения себестоимости продукции, внедрение роботов и современных технологий может улучшить условия труда, снизить уровень травматизма и повысить привлекательность работы в промышленности для молодых специалистов. «Успешная реализация программы будет зависеть от значительных организационных усилий, включая информационную поддержку предприятий, консультирование по вопросам роботизации и помощь в подборе поставщиков оборудования и интеграторов»,— заключает господин Тедеев.

По данным ФРП Санкт-Петербурга, в 2024 году фонд выдал 27 займов на общую сумму более 4,2 млрд рублей. Наиболее крупными заемщиками стали НПП «Радар ммс», завод «Киров-Энергомаш», «АЭМ-Технологии», Петербургский тракторный завод. Самый большой объем льготного финансирования за прошлый год в размере 700 млн рублей получило НПП «Радар ммс». На конец прошлого года общая капитализация фонда достигла 13 млрд рублей. В позапрошлом году петербургский ФРП выдал 26 займов на 4,031 млрд рублей.

Александра Тен