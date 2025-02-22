Дети за моральный ущерб отца не отвечают

В Конституционный суд подана необычная жалоба: дети убитой женщины хотят получить денежную компенсацию с детей убийцы. Речь идет о моральном ущербе, который по Гражданскому кодексу не может переходить по наследству. Однако в этой ситуации убийца умер в СИЗО, признавшись в преступлении, но не дождавшись суда и приговора. В итоге дети погибшей не получили никаких денег, а российские суды отказались взыскивать компенсацию морального ущерба с людей, которые не совершали преступления. Опрошенные “Ъ” эксперты разошлись в оценках перспектив жалобы в КС, но подтверждают несовершенство законодательства для такого случая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с жалобой, поданной в КС жителями Башкирии Маратом Мухаметчиным и Алиной Байгускаровой. Предметом разбирательства стали последствия убийства их матери Факии Исанбаевой в областном Белорецке. В марте 2021 года ее супруг Алмир Исанбаев после ссоры облил жену «легковоспламеняющейся жидкостью» и поджег. Женщина скончалась от ожогов; в ходе пожара пострадала и квартира, в частности, ее меблировка. В отношении Алмира Исанбаева возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а затем и об уничтожении и порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Дела в ноябре 2021 года объединили, заявители были признаны потерпевшими и гражданскими истцами, говорится в материалах жалобы в КС. Алмир Исанбаев признал вину, но до суда и приговора не дожил, скончавшись в феврале 2022 года в СИЗО.

Дети Факии Исанбаевой обратились в Белорецкий межрайонный суд Башкирии с иском о возмещении морального вреда. Ответчиками они посчитали наследников умершего обвиняемого — Ильмиру и Вильнуру Исанбаевых. В августе 2022 года суд взыскал с них по 500 тыс. руб. ущерба, но Верховный суд Башкортостана отменил это решение. Он сослался на ст. 151 и 1112 Гражданского кодекса (ГК) РФ. В первой норме говорится о моральном вреде как о нравственных и физических страданиях гражданина и о возможности выплаты денежной компенсации этого вреда по решению суда. В ст. 1112 ГК РФ подчеркивается, что в состав наследства «не входят права и обязанности, связанные с личностью наследодателя», в том числе право на возмещение вреда. Суд констатировал, что «обязанность компенсировать моральный вред не может быть признана долгом наследователя». Эту позицию поддержали все последующие инстанции вплоть до Верховного суда РФ.

Дети убитой обратились в КС. Они считают неконституционной такую трактовку этих двух статей ГК РФ в ситуации, когда обвиняемый в уголовном преступлении умер до суда. Марат Мухаметчин и Алина Байгускарова подчеркивают, что признаны потерпевшими по делу и УПК РФ разрешает им предъявлять иски в рамках уголовного процесса. В жалобе также есть ссылка на определение КС от 18 января 2005 года о том, что государство при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям не освобождается от обязательств гарантировать пострадавшим возможность возмещения причиненного ущерба. В итоге заявители просят признать неконституционными ст. 151 и 1112 ГК РФ.

Старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Татьяна Овцынова подтверждает: практика по делам о взыскании компенсации морального вреда «чаще исходит из того, что преемственностью обладает только задолженность, которая образовалась на момент смерти должника». «Данный подход связан с тем, что, по мнению судов, моральный вред неразрывно связан с личностью причинителя морального вреда, а задолженность — нет»,— поясняет адвокат.

Партнер Novator Legal Group Илья Сорокин считает маловероятным удовлетворение жалобы в КС. «Обывательски понять заявителей можно, но есть правовой формализм, от которого не уйти. Даже если допустить, что право требовать компенсации морального вреда не связано неразрывно с личностью причинителя, в этом деле нет ключевого фактора — обвиняемый не был признан обязанным такой моральный вред компенсировать»,— полагает он.

Адвокат бюро БВМП Наталья Репина считает обоснованной правку ГК РФ в этом случае. «Защита интересов потерпевших от преступных действий лица, причинившего смерть с особой жестокостью и умершего до вынесения приговора и до решения о присуждении компенсации морального вреда, не была реализована ввиду несовершенства законодательства»,— полагает она. Госпожа Овцынова считает, что права заявителей «с точки зрения справедливости» могут быть защищены «исключительно за счет наследственной массы». По этой причине жалоба наследников может заинтересовать КС и стать отправной точкой для изменения судебной практики, полагает адвокат.

Александр Воронов