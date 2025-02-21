Песков: Россия не требовала вывода войск НАТО из Восточной Европы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на переговорах с делегацией США в Эр-Рияде Россия не выдвигала требования о выводе войск НАТО из Восточной Европы. Об этом накануне заявил советник президента Румынии по обороне и национальной безопасности Кристиан Диаконеску.

«Нет, это не так, это не соответствует действительности»,— прокомментировал представитель Кремля информацию о подобном требовании Москвы. «Наша позиция относительно того, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в течение нескольких волн, скоро почти десяток волн, в сторону наших границ вызывает нашу обеспокоенность. Эта наша позиция всем хорошо известна, она ни для кого не секрет»,— добавил он.

Накануне в интервью Antena3 Кристиан Диаконеску заявил, что на переговорах с Россией США отклонили требование о выводе войск НАТО из Восточной Европы, но «ситуация может измениться в любой момент». По его словам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон прибудут в Вашингтон на следующей неделе, в том числе с целью убедить Дональда Трампа не поддаваться аргументам России по этому вопросу.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Украина за скобками».

Лусине Баласян