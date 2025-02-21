Росприроднадзор подал иск к компании Дацюка «Радиус Девелопмент» на 28 млн

Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало иск в Арбитражный суд Свердловской области к компании ООО «Радиус Девелопмент», совладельцами которой являются Александр Трунтаев и известный уральской хоккеист Павел Дацюк. Сумма иска составляет 28,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно картотеке Арбитражного суда, исковое заявление принято к рассмотрению. Речь идет о споре в рамках гражданских правоотношений, однако суть претензий пока не уточняется. Судебное заседание назначено на 18 марта.

Ранее, в октябре 2023 года, свердловский Росприроднадзор выявил нарушения при проведении работ на берегу Исети у Царского моста. Тогда было установлено, что «Радиус Девелопмент» совершил самовольный захват акватории. Тогда компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В ноябре Ленинский районный суд оштрафовал на 200 тыс. руб. компанию по ч.1. ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований об охране объектов культурного наследия).

Анастасия Таначева