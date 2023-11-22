Компанию Павла Дацюка оштрафовали из-за раскопок на берегу Исети

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тыс. руб. компанию «Радиус Девелопмент» по ч.1. ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований об охране объектов культурного наследия). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Решение еще не вступило в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее Росприроднадзор выявил нарушения при проведении работ на берегу Исети у Царского моста в Екатеринбурге. По данным СМИ, застройщик «Радиус Девелопмент» совершил самовольный захват акватории.

Тогда компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Весной 2021 года компания «Радиус Девелопмент» выкупила на торгах недостроенное здание, которое находится на ул. Розы Люксембург, в 20 метрах на запад от дома №73 за 22,3 млн руб., площадь земельного участка составляет 2,2 тыс. кв. м. Компания «Радиус Девелопмент» получила разрешение администрации Екатеринбурга на строительство административно-гостиничного комплекса на берегу Исети.

Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 50% компании «Радиус Девелопмент» принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву.

Полина Хабарова

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