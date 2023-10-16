Росприроднадзор выявил нарушения при застройке берега Исети у Царского моста
Свердловский Росприроднадзор выявил нарушения при проведении работ на берегу Исети у Царского моста в Екатеринбурге. Как сообщили в ведомстве изданию ЕАН, застройщик «Радиус Девелопмент» совершил самовольный захват акватории.
«Управлением после нанесения на картографические материалы координат и при соотношении их с береговой линией установлено, что укладка камнем (щебнем) произведена на водном пространстве реки Исети, вместе с тем, согласно решению, использование акватории реки Исети не предусмотрено. Таким образом, ООО "Радиус Девелопмент" допустило самовольный захват акватории реки Исети, тем самым изменив береговую линию и русло водного объекта»,— передает портал слова из заключения надзорного ведомства.
Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Сейчас материалы проверки направлены в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Отмечается, что работы на участке приостановлены, так как две недели назад на застраиваемой территории среди вынутого грунта были найдены возможные следы культурного слоя — настил из бревен и деревянные балки. Сейчас на месте работают археологи.
Напомним, весной 2021 года компания «Радиус Девелопмент» выкупила на торгах недостроенное здание, которое находится на ул. Розы Люксембург, в 20 метрах на запад от дома №73 за 22,3 млн руб., площадь земельного участка составляет 2,2 тыс. кв. м. Компания «Радиус Девелопмент» получила разрешение администрации Екатеринбурга на строительство административно-гостиничного комплекса на берегу Исети. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 50% компании «Радиус Девелопмент» принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву.
В сентябре около десяти активистов собрались в саду Нурова и пытались помещать рабочим выгружать бетонные плиты. Некоторые из них пели песни под гитару. На месте дежурила полиция, задержаний не было.
Позже активисты встретились в саду Нурова с представителями «Радиус Девелопмент». По данным СМИ, на встрече директор компании Андрей Житных показал общественникам планы застройки берега Исети. Представитель компании попросил прислать ему вопросы, на которые он ответит письменно.