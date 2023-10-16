Росприроднадзор выявил нарушения при застройке берега Исети у Царского моста

Свердловский Росприроднадзор выявил нарушения при проведении работ на берегу Исети у Царского моста в Екатеринбурге. Как сообщили в ведомстве изданию ЕАН, застройщик «Радиус Девелопмент» совершил самовольный захват акватории.

«Управлением после нанесения на картографические материалы координат и при соотношении их с береговой линией установлено, что укладка камнем (щебнем) произведена на водном пространстве реки Исети, вместе с тем, согласно решению, использование акватории реки Исети не предусмотрено. Таким образом, ООО "Радиус Девелопмент" допустило самовольный захват акватории реки Исети, тем самым изменив береговую линию и русло водного объекта»,— передает портал слова из заключения надзорного ведомства.

Компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Сейчас материалы проверки направлены в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Отмечается, что работы на участке приостановлены, так как две недели назад на застраиваемой территории среди вынутого грунта были найдены возможные следы культурного слоя — настил из бревен и деревянные балки. Сейчас на месте работают археологи.

Напомним, весной 2021 года компания «Радиус Девелопмент» выкупила на торгах недостроенное здание, которое находится на ул. Розы Люксембург, в 20 метрах на запад от дома №73 за 22,3 млн руб., площадь земельного участка составляет 2,2 тыс. кв. м. Компания «Радиус Девелопмент» получила разрешение администрации Екатеринбурга на строительство административно-гостиничного комплекса на берегу Исети. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 50% компании «Радиус Девелопмент» принадлежит хоккеисту Павлу Дацюку, 50% — Александру Трунтаеву.

В сентябре около десяти активистов собрались в саду Нурова и пытались помещать рабочим выгружать бетонные плиты. Некоторые из них пели песни под гитару. На месте дежурила полиция, задержаний не было.

Позже активисты встретились в саду Нурова с представителями «Радиус Девелопмент». По данным СМИ, на встрече директор компании Андрей Житных показал общественникам планы застройки берега Исети. Представитель компании попросил прислать ему вопросы, на которые он ответит письменно.

Полина Хабарова

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