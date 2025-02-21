Спрос на покупку гаражей в Краснодаре вырос почти на четверть за год

В январе 2025 года в Краснодаре спрос на покупку гаражей вырос на 23% по сравнению с январем 2024 года. В целом по краю спрос на приобретение такого вида недвижимости вырос на 9%, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», подготовленном для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Интерес к аренде гаражей в регионе за год вырос на 25%. В краевой столице аренда стала востребованнее на 35%. В Сочи в январе 2025 года наблюдается рост активности потенциальных покупателей в сегменте аренды гаражей — на 4% относительно января 2024 года.

Для покупки жители Краснодарского края чаще всего рассматривают железобетонные гаражи — доля от общего объема спроса в январе 2025 года составила 36%. Для аренды активнее всего присматривают кирпичные объекты (50%).

Купить гараж в Краснодарском крае в январе 2025 года можно было в среднем за 990 тыс. руб. (47 тыс. руб. за «квадрат»), а арендовать — за 7,7 тыс. руб. в месяц (420 руб. за «квадрат»). Непосредственно в Краснодаре средняя цена покупки гаража составила 800 тыс. руб. (42 тыс. руб. за 1 кв. м), аренды — 6,25 тыс. руб. в месяц (360 руб. за «квадрат»). В Сочи по итогам прошлого месяца купить гараж можно было в среднем за 2,47 млн руб. (108,5 тыс. руб. за «квадрат»), а арендовать — за 18 тыс. руб. в месяц (831 рубль за «квадрат»).

Вячеслав Рыжков