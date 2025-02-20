Самоуправление в особом режиме

В думской базе 20 февраля появилась дополнительная таблица с 64 поправками к новой редакции закона о местном самоуправлении (МСУ), которые комитет Госдумы по госстроительству и законодательству утвердил на заседании 17 февраля. Кроме поправки группы депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным о возможности сохранения двухуровневой системы МСУ появился и ряд других новелл. В частности, города федерального значения смогут продлить срок полномочий муниципальных депутатов и местных глав не более чем на два года. Также в проекте предложено указать особенности функционирования органов МСУ в условиях военного положения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Слева направо: первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Напомним, законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», разработанный главами комитетов Совета федерации и Думы по госстроительству Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым (оба — «Единая Россия»), был принят в первом чтении 25 января 2022 года. В осеннюю сессию 2024 года депутаты вернулись к детальной работе над документом. Его второе чтение должно было пройти 12 декабря прошлого года, но совет Думы перенес его на 2025 год, а спикер Володин пояснил, что проект «требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений».

Камнем преткновения стала новелла об упразднении городских и сельских поселений и переходе на одноуровневую систему МСУ с городскими и муниципальными округами.

Из регионов ее больше всех критиковал Татарстан, а из думских фракций — КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». 20 января господин Володин поручил подготовить поправку, позволяющую регионам самостоятельно определять модель МСУ на своей территории, и сам же возглавил группу депутатов и сенаторов, которая внесла это изменение. Согласно тексту поправки, в субъектах РФ, «имеющих социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», может быть сохранена двухуровневая система МСУ.

Тот же представительный состав авторов во главе со спикером предложил и ряд других поправок. Согласно одной из них, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов МСУ «осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджетов соответствующих муниципальных образований», за исключением случаев, предусмотренных настоящим законом. В другой поправке закреплена возможность выделения средств из региональных и местных бюджетов органам территориального общественного самоуправления, в том числе не зарегистрированным в качестве юридических лиц.

Кроме того, минимальная численность депутатов представительного органа муниципального района определена в количестве 15 человек, глава муниципалитета, в соответствии с региональным законом, сможет одновременно занимать государственную должность субъекта РФ, а для глав местных администраций допускается двойное наименование должности «с учетом исторических и иных местных традиций». Еще одна поправка дает городам федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) право продлить срок полномочий муниципальных депутатов и местных глав не более чем на два года — это нужно «в целях обеспечения единовременности начала осуществления полномочий органов местного самоуправления».

Наконец, дополнительных поправках объясняется, как должны функционировать органы МСУ в случае введения особого правового режима, в том числе военного положения или в военное время (напомним, сейчас военное положение действует во всех четырех новых регионах). В этом случае отдельные полномочия МСУ могут временно передаваться региональным властям по решению губернатора, который должен своим указом определить сроки осуществления этих полномочий, источники и порядок финансирования.

Глава субъекта может передать эти полномочия органам МСУ другого муниципального образования.

Помимо этого, поправками изменен и срок вступления закона в силу — это произойдет не с момента официального опубликования, как было установлено ранее, а спустя 90 дней после этого. При этом глава 4 «Функциональные основы организации местного самоуправления» вступает в силу еще позже — с 1 января 2027 года. Второе чтение законопроекта намечено на 26 февраля.

Ксения Веретенникова