Павел Крашенинников: «Отрыва населения от власти не должно быть в принципе»

— Один из главных аргументов критиков муниципальной реформы заключается в том, что с отменой двухуровневой системы местного самоуправления многие населенные пункты останутся без самостоятельного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Крашенинников — председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, соавтор новой редакции закона о местном самоуправлении, доктор юридических наук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Павел Крашенинников — председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, соавтор новой редакции закона о местном самоуправлении, доктор юридических наук

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Тут следует прежде всего напомнить, что, в соответствии с новыми поправками, наш законопроект предусматривает возможность создания как двухуровневой, так и одноуровневой системы. Более того, субъект федерации в зависимости от ситуации, в частности от своего экономического состояния, может ввести смешанную систему: на одной части территории субъекта будет действовать одноуровневая модель местного самоуправления, а на другой — двухуровневая, с сохранением поселенческого уровня.

Но даже при одноуровневой модели территориальные органы района все равно будут создаваться. Отрыва населения от власти не должно быть в принципе — ни в том ни в другом случае. И законопроект направлен на то, чтобы улучшить, а не ухудшить взаимодействие жителей с властью. Это его основная цель. Кроме того, у нас много поправок посвящено органам территориального общественного самоуправления — ТОС. Они будут иметь достаточно большое влияние на взаимодействие власти с жителями.

Другая порция возражений связана с полномочиями муниципалитетов: критики реформы считают, что отказ от термина «вопросы местного значения» в пользу «вопросов непосредственного жизнеобеспечения граждан» ставит местное самоуправление в полную зависимость от региона.

Мы, юристы, часто цепляемся к формулировкам, и на самом деле это не всегда плохо, потому что за формулировкой должно быть содержание. Но при работе над этим законопроектом, понимая и нормы Конституции, и нормы закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», мы как раз и предлагаем показать, чем занимаются органы местного самоуправления.

По полномочиям очень много различных статей и норм. В них говорится, как органы местного самоуправления взаимодействуют с другими органами публичной власти, когда и в каких случаях возможна передача полномочий как наверх, так и вниз, когда и в каких случаях спускаются к ним деньги наряду с полномочиями. В законопроекте эта процедура очень подробно прописана, в том числе с экономическим обоснованием. Раньше эти нормы находились в разных законодательных актах, а теперь, я надеюсь, все это будет работать в системе.

Теперь по поводу утверждения о том, что в нашем документе нет требований о финансовой обеспеченности передаваемых муниципалитетам полномочий. Как раз эти требования в законопроекте есть, и это все решается законом субъекта с учетом экономических обоснований и заключения самого органа местного самоуправления. Я хочу подчеркнуть, что это может быть решено как по конкретным полномочиям для какой-то конкретной территории, так и в системе по всему субъекту. Это очень важно, и мы уделяли этому много внимания. Что же касается вообще финансов, то здесь я соглашусь с тем, что нужно будет вносить поправки в налоговое и бюджетное законодательство. После принятия закона о местном самоуправлении мы будем этим заниматься.

Наконец, кадровые проблемы и вопрос о выборах глав муниципальных образований, которые теперь якобы будут в полном подчинении у губернаторов. Мы в законопроекте прописываем, что возможны выборы населением, но возможно также избрание главы муниципального образования законодательным органом из числа депутатов либо через конкурсную комиссию. Какой порядок выбрать, пусть субъекты решают сами.

В органах местного самоуправления очень не хватает специалистов. И конечно, власть сейчас большое внимание уделяет муниципальным служащим. Там должны работать профессионалы. Те, кто избран, должны свои полномочия отработать. Мы считаем, что нужно относиться к ним очень бережно и думать, как финансировать все это хозяйство. Эта оптимизация происходит для того, чтобы деньги не уходили на ветер, и чтобы был контроль.

Подготовила Ксения Веретенникова